Россияне на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране стали охотнее идти на контакт с коллекторами и лучше платить по своим просроченным долгам, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики проанализировали, как граждане общались с коллекторами в начале осеннего периода роста заболеваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, контактность с банковскими должниками в октябре составляла 35% против 33% за аналогичный период прошлого года. Стали более охотно идти на контакт и имеющие просроченные обязательства перед микрофинансовыми организациями: их доля за указанный период выросла на 2 процентного пункта — до 31%.

«Что касается сдерживания обещания внести платеж, то среди банковских должников в октябре 2019 года средний показатель находился на отметке 70%, в отчетном же периоде он увеличился до 73%. Положительная динамика наблюдается также и среди заемщиков-пользователей микрофинансовых услуг — показатель вырос с 57% до 62%», — подсчитали аналитики.

Такую динамику эксперты объясняют стремлением должника по возможности «разгрузить» себя от просроченной задолженности в период пандемии и ее возможными последствиями.

«По мере вхождения во вторую волну пандемии коронавируса в обществе закономерно нарастает ощущение общей неопределенности. Это касается возможности введения локдауна, самоизоляции, приостановки деятельности предприятий и пр. На этом фоне должники в целом стали изъявлять больше желания в плане общения с взыскателями, а также чаще стали сдерживать свои обещания заплатить», — добавили они.

По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года. При этом продолжила рост и доля «плохих» кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта — до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.