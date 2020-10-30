В текущем году 89% клиентов онлайн-МФО оформляли займы через мобильные телефоны. Чаще всего заемщики владеют гаджетами Apple, Huawei и Samsung. Устройства этих производителей составляют более 75% от общего массива мобильных устройств клиентов, говорится в исследовании МФК «Займер».



«Если сравнивать мобильные предпочтения клиентов МФО в 2017 и 2020 году, то очевидно, что популярность прежних лидеров — Apple и Samsung — только набирает обороты. Причем наиболее быстрый темп роста распространенности у айфонов: за три года плюс 5,7 процентного пункта, до 26,2%. Но особенно показателен рост популярности Huawei: в 2017 году устройства этого китайского бренда были лишь у 3,2% заемщиков «Займера», теперь — у 26,6%. Заслуживает внимания исчезновение некоторых брендов из представленного рейтинга популярности телефонов — Lenovo, Alkatel, FLY и Micromax, а также появление новых — Xiaomi, Asus, OnePlus и Meizu», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, у заемщиков МФО есть модели смартфонов как эконом, так и более высокого ценового сегмента. Лидерство принадлежит Samsung Galaxy A50 — 2,8% заемщиков являются его владельцами. Далее в рейтинге популярности следуют Huawei Honor 10 Lite — 2,7%, а также Huawei Honor 8A — 1,9%.