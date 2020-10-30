Россияне в период пандемии стали реже пользоваться банкоматами — количество операций по внесению и выдаче наличных за три квартала 2020 года снизилось почти на 40%. Такие данные привел банк «Русский Стандарт» в исследовании, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

«Тенденция снижения активности россиян в использовании банкоматов, наметившаяся в период первой волны и самоизоляции в связи с пандемией, продолжилась. Так, по данным банка «Русский Стандарт», относительно трех кварталов 2020 года снизились как общая сумма (внесения — на 33%, выдачи — на 27%), так и количество операций (внесения — на 39%, выдачи — на 36%)», — отмечается в исследовании.

Такая тенденция связана и с ростом популярности Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Согласно данным банка «Русский Стандарт», за январь — сентябрь этого года 61,3% клиентов, которые сейчас переводят деньги с помощью СБП, ранее пополняли свои счета через банкоматы. Таким образом снижается и оборот наличных денег, отметили аналитики банка.

При этом выросли средние суммы, которые обычно снимали или вносили россияне через банкоматы. Так, за девять месяцев 2020 года сумма выдачи наличных увеличилась на 14%, а внесения — на 9% относительно аналогичного периода прошлого года. «По данным банка «Русский Стандарт», средний чек снятия за три квартала 2020 года составил 22 455 рублей, а внесения — 9 251 рубль. Снижение необходимости вносить крупные суммы на счет в том числе обусловлено тем, что все больше россиян получают зарплату и прочие выплаты сразу на банковскую карту и ею же оплачивают все повседневные покупки и услуги», — говорится в исследовании.