Большинство жителей России (87%) недовольны уровнем своей текущей зарплаты. Около 15% желают увеличить свой доход на 10—30%, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«87% жителей России указали, что на данный момент они недовольны уровнем своей зарплаты, 3% респондентов хотели бы получить прибавку к зарплате до 10%, а 15% желают получать доход на 10—30% больше, чем на текущий момент. Почти треть опрошенных (31%) будут довольны зарплатой на 30—50% выше текущей; 22% жителей России хотели бы получить прибавку более 50%, а 29% участников исследования желают увеличить зарплату в два раза и более», — отмечается в тексте исследования.

По мнению 39% респондентов, самые высокие зарплаты предлагают специалистам в сфере IT (множественный выбор). Еще 22% россиян считают, что большие доходы могут получать работники отрасли энергетики и добывающей промышленности. Почти столько же опрошенных (21%) отметили прибыльность сферы предпринимательства и финансов, а 18% считают, что высокие зарплаты — в строительстве.

По 10% опрошенных отметили доходность медицины, сферы искусственного интеллекта, нанотехнологий и промышленности. Менее 10% респондентов указали, что на высокие зарплаты могут рассчитывать профессионалы в сфере образования (8%), робототехники (6%) и сельского хозяйства (5%).