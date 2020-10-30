Несколько банков зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают жертву оформить предварительно одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет, рассказали РБК представители кредитных организаций.

«Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента», — сказал представитель Альфа-Банка. По словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, рост числа подобных кейсов начался весной 2020 года, хотя единичные случаи бывали и в августе—сентябре прошлого года.

«Действительно, в 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост существенный», — сообщил РБК замначальника департамента защиты информации Газпромбанка (ГПБ) Алексей Плешков, добавив, что с первыми подобными случаями ГПБ столкнулся во втором полугодии 2019 года.

По оценке Плешкова, за десять месяцев 2020 года во всей банковской отрасли зафиксированы тысячи случаев мошенничества с предодобренными кредитами. «Суммарный ущерб экономике российских банков от подобных атак исчисляется сотнями миллионов рублей», — сказал он. «Это одна из схем с использованием методов социальной инженерии. Банк России знает о ней», — ответил на запрос РБК представитель ЦБ.

В октябре жертвами такого мошенничества стали, в частности, клиенты Альфа-Банка. Суммы хищений у каждого клиента превышают 1 млн рублей. Эту же схему мошенники недавно пытались использовать в отношении корреспондента РБК, который также обслуживается в Альфа-Банке.

По словам представителя ВТБ, такие случаи не являются новыми для рынка, так как основаны на методах социальной инженерии. Райффайзенбанк не наблюдал подобные схемы, сказал его представитель. Почта Банк не видит «особого всплеска» таких видов мошенничества, сообщил его вице-президент и директор по безопасности Станислав Полунин. В Промсвязьбанке такие случаи носят единичный характер, утверждает его представитель.