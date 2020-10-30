Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль, также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Может возникнуть такая ситуация, что лучшим инструментом сохранения средств в ноябре окажется пребывание в российском рубле. По нашим оценкам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%. В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты», — считает аналитик.

Если выбирать из основных мировых валют, то европейская имеет более устойчивые перспективы по сравнению с американской, сказал Зельцер. «Темпы постпандемического восстановления европейской экономики выше американских. При благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2», — полагает он.

Сильным фактором неопределенности для доллара являются и президентские выборы в США 3 ноября. По мнению большинства аналитиков, возможная победа демократа Джо Байдена может ударить по американской валюте.

По-прежнему интересно выглядит китайский юань на фоне практически полного восстановления деловой и потребительской активности в КНР после весенней вспышки коронавируса, сказал Зельцер. «Жесткие директивные меры купирования пандемии приводят к опережающему росту валюты Поднебесной относительно всех валют развивающихся экономик, и в частности, группировки БРИКС», — заметил эксперт.

Британский фунт также может начать процесс среднесрочного восстановления, прогнозирует аналитик. Правда, начало укрепления все еще откладывается незавершенностью процесса выхода Великобритании из Евросоюза. «Совершенно не факт, что это произойдет в ближайшее время, но закладывать такой исход участники валютной секции могут уже заранее», — резюмировал он.