Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) меняет председателя правления, им станет Алексей Коровин, следует из материалов кредитной организации.

«Досрочно прекратить полномочия председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Аврамова Сергея Владимировича, расторгнув трудовой договор по соглашению сторон... Последним рабочим днем Аврамова Сергея Владимировича в должности председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) считать 30 октября 2020», — сказано в сообщении.

АТБ направит кандидатуру Алексея Коровина в Банк России для согласования на пост председателя правления банка.

«Временно исполняющему обязанности председателя правления банка Малахову Михаилу Юрьевичу обеспечить направление ходатайства о согласовании кандидатуры Коровина Алексея Александровича на должность председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), для чего предоставить ему право подписания указанного ходатайства, а также иных документов, в том числе подлежащих направлению в Восточный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации», — отмечается в документе.



Коровин входит в совет директоров АТБ в качестве независимого директора с 30 сентября 2020 года. Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы в банковском секторе, занимал руководящие должности в крупных кредитных организациях, в том числе в разное время являлся председателем правления ОТП Банка, членом правления и руководителем блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка. В последние несколько лет Алексей Коровин развивал собственный проект в сфере информационных технологий и корпоративного обучения.