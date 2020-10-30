Зампред Центробанка Алексей Заботкин дал три совета начинающим инвесторам, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Первое — это, безусловно, диверсификация. Второе — это то, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть можно вкладывать те сбережения, которые вам не понадобятся в течение трех — пяти лет, поскольку должна быть возможность пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить», — отметил Заботкин.

«Третий момент — надо помнить, что дополнительная доходность связана всегда с дополнительным риском», — добавил зампред ЦБ.