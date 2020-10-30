Большая часть отсрочек по кредитам, предоставленных в рамках закона о кредитных каникулах и собственных программ банков по реструктуризации, завершаются, при этом 90% заемщиков после выхода из льготного периода в состоянии продолжать выплачивать кредит. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «РБК ТВ».

«Что касается граждан, каникулы, которые государство предоставило и которые банки предоставляли, — они в общем заканчиваются, они были на полгода многие. И мы видим, что 90% граждан в состоянии дальше выплачивать кредит», — отметил Костин.



Политика точечной помощи, которую государство оказывало малому и среднему бизнесу на поддержание занятости, сработала хорошо, добавил глава ВТБ. «Сейчас предприятия в общем-то выживают, и возвращаются к нормальной деятельности многие из них», — сказал он. По его словам, основные вызовы для банка и его клиентов, связанные с закрытием экономики, преодолены.