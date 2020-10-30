Предельный уровень потерь по кредитам, которые могут стать невозвратными из-за пандемии и кризиса, не превысит 7% портфеля группы ВТБ. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» первый зампред правления госбанка Юрий Соловьев.

«Если брать нашу группу, то все кредиты, которые мы реструктурировали, даже если их полностью принять и зачислить в категорию «плохих», не будут превышать 7% нашего баланса. Мы считаем, что, естественно, такого никогда не произойдет», — сказал топ-менеджер.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что госбанк за время пандемии пересмотрел условия по ссудам почти на 2 трлн рублей: под реструктуризацию попали долги клиентов-юрлиц на 1,6 трлн рублей, а также обязательства граждан более чем на 300 млрд рублей.

Ситуация с проблемными кредитами в банковском секторе будет управляемой, считает Соловьев. Он, однако, не исключил, что некоторые участники рынка могут столкнуться с резким ростом объема «плохих» долгов.

«Некоторые обозреватели считают, что до 30% возрастут невозвраты кредитов. Мы считаем, что, вероятно, в каких-то банках, которые проводят достаточно неразумную кредитную политику, может быть, мы и увидим такие цифры», — отметил первый зампред ВТБ.



Так он прокомментировал прогноз рейтингового агентства Moody's, которое ожидает ухудшения ситуации в российском банковском секторе. По оценкам аналитиков, в 2021 году объем проблемных долгов увеличится до 10,5% совокупного кредитного портфеля (с 8,2% на конец 2019 года). Только с начала пандемии в марте под реструктуризацию попало около 10% портфеля российских банков — эти кредиты признаны в отчетности работающими.