На российском рынке облигаций нет «пузыря», заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин на форуме «Россия зовет!».

«В России реальные ставки по облигациям государственного займа, не говоря уже об облигациях корпоративных, по всей длине кривой положительные в реальном выражении. Поэтому говорить, что российский рынок облигаций находится в состоянии «пузыря», наверное я бы не стал», — заявил Алексей Заботкин.

Напомним, на аукционе 28 октября Минфин установил новый рекорд размещения, продав ОФЗ на 430,2 млрд рублей. Основными покупателями ОФЗ выступают крупнейшие российские банки.