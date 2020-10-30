Gazprombank (Switzerland) Ltd, входящий в группу Газпромбанка, получил разрешение от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) проводить операции со счетами в криптовалютах для корпоративных и институциональных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Швейцарский банк группы предоставляет традиционные банковские продукты корпоративным клиентам: инвестиционным фондам и другим организациям. Теперь они смогут воспользоваться услугой надежного хранения криптовалюты, а также ее конвертации в фиатные деньги», — говорится в релизе.

Эти услуги первоначально будут предоставляться ограниченному числу клиентов после процедуры строгой оценки. В дальнейшем банк планирует расширить спектр криптовалютных услуг.

Новый инструмент дает множество преимуществ для клиентов: они получают доступ к криптовалютной ликвидности, а ее хранение осуществляется швейцарским банком на законных основаниях. Таким образом, риск контрагента ограничивается. Gazprombank (Switzerland) Ltd использует специально разработанные сложные процедуры и инструменты комплексной проверки, обеспечивая таким образом многоуровневую безопасность и соблюдение швейцарских законных актов о борьбе с отмыванием денег.

