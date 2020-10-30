Российские банки в сентябре выдали ипотечные кредиты на сумму более 503,5 млрд рублей, что на 28,3% больше показателя августа. При этом средневзвешенная ставка по выданным кредитам по сравнению с августом поднялась на 0,16 п. п. до 7,32%, следует из материалов Банка России.

Согласно статистике Банка России, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в сентябре поднялась до 7,32%, месяцем ранее этот показатель составлял 7,16% (исторический минимум. — Прим. Банки.ру). В годовом выражении объем выдачи ипотеки вырос более чем в два раза (в сентябре 2019 года было выдано более 239,2 млрд рублей).

Россияне взяли более 198,7 тыс. ипотечных кредитов в сентябре, что на 28,6% больше по сравнению с августом и на 86% превышает показатель сентября прошлого года.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов за 2020 год к 1 октября увеличился почти до 2,7 трлн рублей, что на 37,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также отмечается, что в сентябре было выдано более 55,6 тыс. кредитов по договорам долевого участия, что почти на 9% больше показателя августа и на 89% — показателя сентября 2019 года. Объем ипотечного кредитования на строящееся жилье вырос на 12% по сравнению с августом и составил более 177,7 млрд рублей. В целом за девять месяцев 2020 года портфель ипотечных кредитов по договорам долевого участия достиг 986 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным на покупку строящихся квартир на первичном рынке, поднялась на 0,05 п. п. и достигла 5,93%. Такой же показатель средневзвешенной ставки по выданной ипотеке на новостройки зафиксирован в июле 2020 года.