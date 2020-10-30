Новый пакет поправок в законодательство о госзакупках приведет к их полной цифровизации, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Также мы сейчас работаем над новым пакетом поправок в законы №44-ФЗ и 223-ФЗ, который позволит полностью цифровизовать этот процесс. К чему это приведет? К тому что, во-первых, закупки станут более доступными для всех желающих участвовать в конкурсах, это приведет к еще большему ускорению самих процедур, облегчению процедур, снижению издержек», — сказал министр.

По его словам, поправки будут выгодны всем участникам закупочной деятельности. «Соответственно, это выгодно всем участникам закупочной деятельности и всем участникам бюджетного процесса, поэтому Минфин очень серьезно подходит к подготовке законодательства в этой части, мы консультируемся с предпринимателями, которые участвуют в закупках, с регионами, с организациями, которые закупают соответствующую продукцию, и с учетом этих мнений готовим необходимые предложения», — добавил глава Минфина.