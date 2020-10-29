СберБанк полностью использовал выделенный ему лимит на льготные кредиты для российских компаний и выдал в рамках программы 243 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

«Сегодня заканчивается прием заявок на льготное кредитование по программе 2%. Мы полностью использовали лимит, выделенный СберБанку, и предоставили российским компаниям льготные кредиты на 243 миллиарда рублей. Из них компаниям малого и среднего бизнеса предоставлено финансирование на 176 миллиардов рублей», — заявил Попов.

По его информации, в общей сложности за время действия программы с начала мая «Сбером» получено более 220 тыс. заявок на финансирование, 150 тыс. заявок банк одобрил.

«Наибольший спрос по программе мы фиксировали у компаний, занятых в сфере транспорта, и у предприятий розничной торговли. На них приходится примерно по 20% от всего объема выданных банком средств по программе — в совокупности это более 100 миллиардов рублей. Более 15% кредитных средств от всего лимита выданы компаниям сферы услуг, работающим в туризме, спорте, образовании и других индустриях», — рассказал зампред «Сбера».



«Мы уже неоднократно подчеркивали важность и своевременность запуска этой программы правительства и выступали ее самым активным проводником от власти к бизнесу. Благодаря льготному кредитованию под 2% поддержку получили сотни тысяч компаний, которые оказались в сложной ситуации в самый острый период пандемии, но смогли сохранить рабочие места и продолжить свою деятельность. Безусловно, это ощутимая поддержка российского бизнеса и экономики страны в целом», — заключил он.