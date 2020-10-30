Ректоры ведущих российских вузов предлагают ввести скидки на платное обучение для студентов-отличников, а также повышенные социальные стипендии для обучающихся, лишенных поддержки семьи. Это следует из доклада «Высшее образование: уроки пандемии», содержащего предложения ректоров и аналитических групп ведущих университетов.

Доклад был представлен на общественном совете при Минобрнауки РФ 30 октября.

«Стратегические меры: введение повышенных социальных стипендий для студентов, лишенных поддержки семьи; <…> введение скидок на платное обучение для успешных студентов с учетом социального происхождения», — говорится в докладе рабочей группы представителей вузов.