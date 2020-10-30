ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 31 октября.

Курс доллара повысился на 46,24 копейки, составив 79,3323 рубля (78,8699 рубля на 30 октября). Курс евро вырос на 2,73 копейки, до 92,6284 рубля (92,6011 рубля на 30 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:58 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 30 копеек и составил 79,17 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 46 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 92,46 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 78,77—79,54 рубля за доллар и 91,97—92,86 рубля за евро.