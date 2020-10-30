Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, в последние три года оценка соискателями сложности поиска работы остается примерно на одном уровне. Падение оказалось практически незаметным, а сейчас индекс начал восстанавливаться, поднявшись до минус 0,4.

О сложностях с трудоустройством в своей профессиональной области заявили 73% опрошенных, с легкостью находят работу пятая часть респондентов (19%). Самые большие трудности испытывают соискатели из Москвы (минус 0,44) и Санкт-Петербурга (минус 0,42), меньше проблем у жителей Юга и Северного Кавказа (минус 0,37).

Чаще других сталкиваются со сложностями в поиске работы специалисты из юридической сферы (минус 0,61) и топ-менеджеры (минус 0,59), наименьшие проблемы отмечаются в сфере продаж (минус 0,22) и рабочего персонала (минус 0,26).

Исследование проводилось с 21 сентября по 25 октября среди 20,7 тыс. российских соискателей.