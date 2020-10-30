Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности выполнения в срок плана достижения национальных целей развития.

«План определяет стратегические приоритеты на десятилетнюю перспективу и показатели, которые мы должны достичь. Теперь наша общая задача — полностью и в срок реализовать все запланированное, чтобы в каждом регионе, в каждом городе или селе люди увидели конкретные результаты нашей работы», — заявил председатель правительства на совещании с руководителями рабочих групп Госсовета по Единому плану достижения национальных целей развития.

Премьер также отметил важность обратной связи с гражданами в реализации национальных целей. «Крайне важно отладить систему обратной связи, — подчеркнул Мишустин. — Для этого мы формируем современную цифровую среду, она позволит вести постоянный мониторинг и контроль, в том числе общественный. Выявлять отклонение от траектории достижения целей, анализировать причины и принимать меры для корректировки движения».

Он отметил необходимость постоянно вести работу по оценке нормативных актов на предмет выпадающих доходов и расходов. «Это необходимо для сохранения стабильности региональных бюджетов, решения текущих и перспективных задач», — сказал Мишустин.

По его словам, также необходимо вместе с рабочими группами Госсовета обсуждать изменения, которые могут повлечь корректировку региональных проектов перед их внесением в паспорта нацпроектов. Он также напомнил об ответственности членов правительства и губернаторов за достижение национальных целей.