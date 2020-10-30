Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на необходимость уточнения реальной занятости в малом и среднем предпринимательстве (МСП).

«Очень важно то, чтобы мы смотрели реальную занятость в МСП, поскольку она иногда бывает скрытой — фрилансеры и те, кто так или иначе не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, самозанятых», — сказал председатель правительства на совещании с руководителями рабочих групп Госсовета по единому плану достижения национальных целей развития. «Они все равно существуют, работают, и нам нужно понимать, что с этим делать», — указал глава Кабмина.

Говоря о численности занятых, Мишустин констатировал, что «среднесписочная численность, которая в январе по специальной форме предоставляется, к сожалению, многими субъектами малого и среднего предпринимательства не предоставлялась». «Соответственно, на лето у нас совершенно не соответствовало количество малых и средних предприятий, которые вели свою деятельность, отчетности», — констатировал Мишустин.

По его словам, сейчас ситуация изменилась. «В открытом доступе есть реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», — уточнил он и предложил губернатору Калининградской области Антону Алиханову высказать идеи о возможных формах более оптимального размещения такой информации.