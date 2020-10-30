Пандемия коронавируса сделала еще более актуальным вопрос об определении критериев нуждаемости населения, что позволило бы сделать соцподдержку более адресной и актуальной. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в пятницу во время онлайн-приема граждан.

«Я считаю, что эта тема заслуживает того, чтобы найти свое отражение в программном документе по развитию рынка труда и по определению адресных критериев нуждаемости. Этим занимаются сейчас и коллеги из правительства, из Минфина, из министерства труда, из некоторых других ведомств, но этому нужно придать государственное значение, особенно в период, когда страна столкнулась с такими тяжелыми проблемами, как пандемия нового коронавируса», — сказал Медведев.

Он заметил, что финансовое положение семей очень разное, и любая выплата — и 10 тыс. рублей, и более крупные суммы — для кого-то может стать существенной помощью, а для кого-то это небольшие деньги.

«Мы уже давно говорим о том, чтобы ввести адресные критерии по обеспечению различными пособиями, выплатами, то есть сделать социальную поддержку адресной. Это понятно было уже лет десять назад при том, что раньше действовал общий принцип, уравнительный. Что положено, то, соответственно, все и получают. Это касалось абсолютно любых льгот», — сказал Медведев, отметив, что выработать такие критерии нуждаемости непросто. «Сложно, но в данном случае необходимо. У государства всегда деньги лимитированы. Использование таких критериев позволило бы семье, у которой невысокий доход, получить существенно больше за счет перераспределения денег, которые пойдут, допустим, тем, кому они не особо-то и нужны», — подытожил он.