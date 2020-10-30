Исследование по итогам сентября 2020 года провела компания «Медиалогия».

При подготовке отчета было проанализировано присутствие в информационном пространстве кредитных организаций, работающих на территории Российской Федерации. Рейтинг составлялся на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 59 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Размер МедиаИндекса, влияющий на позиции в исследовании, определялся по количеству упоминаний банков в инфополе (у КБ «Кубань Кредит» он составил 1 595).

Чаще всего Банк фигурировал в минувшем месяце в СМИ в связи с 27-й годовщиной со дня образования, которую кредитная организация отметила 28 сентября 2020 года.