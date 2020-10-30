На мероприятии поздравили Любовь Редьку (Брюховецкий район), Леонида Федоренко (Новопокровский район), Людмилу Носивскую (Тимашевский район), Рашида Казинова (Успенский район) и Александра Ряхина (Прикубанский округ г. Краснодара). Каждого из юбиляров представила заместитель председателя краевого совета ветеранов Наталья Трущева, рассказав кратко об их трудовой и общественной деятельности.

От имени КБ «Кубань Кредит» ветеранов приветствовали помощник заместителя председателя Правления Роман Гребенников и менеджер проекта Игорь Бусаров. Представители кредитной организации пожелали юбилярам доброго здоровья и долголетия, поблагодарили за активную общественную работу и взаимодействие в рамках политики Банка «С заботой о старшем поколении!», вручили памятные подарки.

Праздничное настроение участникам встречи подарил ансамбль народной песни «Радость» Славянского районного совета ветеранов.