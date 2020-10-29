В настоящее время услуга распространяется только на карту «Пенсионная» платежной системы «Мир» и действует для пенсионеров, проживающих в городе Краснодаре.

Заказ доставки осуществляется при оформлении заявления на открытие специального карточного счета и выпуск карты, которое можно подать в оффлайн- и онлайн-режимах.

Карта будет доставляться курьером в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу, указанному клиентом. Исключения составляют медицинские учреждения всех типов (больницы, госпитали, поликлиники, хосписы и т.д.) – в них доставка производиться не будет.