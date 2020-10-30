Упрощенная процедура распоряжения средствами маткапитала на оплату ипотеки начала действовать в текущем году. Теперь вместо двух обращений – в банк и в Пенсионный фонд – достаточно обратиться только в банк, где оформляется кредит на покупку или строительство жилья, и одновременно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на оплату первоначального взноса или на погашение кредита. Банк затем сам передает документы в управления ПФР по электронным каналам связи.

По информации Отделения Пенсионного фонда по Ростовской области, в настоящее время заявления на распоряжение средствами маткапитала, поданные в кредитные организации, одобрены почти 240 семьям региона.

На текущий момент Банк «Кубань Кредит» предлагает клиентам широкий выбор ипотечных программ с выгодными условиями. В частности, сейчас действует специальное предложение – покупка жилья без первоначального взноса по программам «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» и «Квартира для студента». Большой интерес также вызывает программа «Льготная ипотека 6%», которая была разработана в рамках правительственных мер антикризисной поддержки строительной отрасли. За время ее действия с апреля 2020 года общий объем ипотечных кредитов, выданных Банком по программе, превысил миллиард рублей.