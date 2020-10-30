Общая сумма займов с 5,5 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2020 года) выросла на 125% и на 1 октября 2020 года превысила 12,5 млрд рублей.

Доля кредитных договоров с аграриям занимает в портфеле 18% (2,265 млрд рублей), 14% - у предприятий промышленности и производства (1,755 млрд). Около половины всего объема составляют кредиты строительно-инвестиционным предприятиям (6,23 млрд).

В региональном соотношении большинство займов предоставлено бизнесу Краснодарского края (85% от объема портфеля или 10,65 млрд рублей). Далее следуют Ростовская область и Республика Адыгея.

Чаще всего кредиты в 2020 году брали на финансирование оборотного капитала (49% от общего объема), приобретение нежилых помещений и земельных участков (24%) и строительство и реконструкцию жилых и нежилых зданий (15%).

В качестве мер поддержки, которые оказываются бизнесу из-за пандемии, Банк в рамках программы «Партнер-8,5» активно использует инструменты, предложенные Министерством экономического развития РФ. К ним относятся возможность рефинансирования кредитов на оборотные цели и либерализация требований к микропредприятиям, занимающимся розничной торговлей, при кредитовании на цели финансирования оборотного капитала на срок до двух лет. Кроме того, в мае и октябре 2020 года КБ «Кубань Кредит» упростил для всех клиентов пакет предоставляемых документов, в том числе для займов до 10 млн рублей.

Программа льготного кредитования «Партнер-8,5» разработана в марте 2019 года после того, как Минэкономразвития РФ включило Банк в число кредитных организаций - участников государственной программы кредитования малого и среднего бизнеса по эффективной ставке 8,5%. За время действия программы было заключено более 500 договоров на общую сумму свыше 20,68 млрд рублей. В настоящее время КБ «Кубань Кредит» является одним из лидеров ЮФО по объемам льготного кредитования предприятий МСБ.