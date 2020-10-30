ВТБ развивает свою экосистему на принципах партнерства и не хочет «быть «Яндексом», заявил глава банка Андрей Костин журналистам на форуме «Россия зовет!».



«Меня спрашивали: чем вы, как партнер для «Яндекса», отличаетесь от «Сбера»? Я сказал: тем, что мы сами не хотим быть «Яндексом». Действительно, наверно, суть в разнице наших подходов», — указал Андрей Костин.

«Мы хотим, чтобы наша экосистема была основана на нашем партнерстве с лидерами отраслей и предоставлять услуги. И, прежде всего, быть финансовым таким партнером», — отметил глава ВТБ.

Костин обратил внимание на то, что у «Яндекса» сейчас практически отсутствуют какие-то финансовые модули. «Покупка (обсуждение. — Прим. ред.) «Тинькофф» показала, что они хотели иметь собственный ресурс финансовый, так что это нужно определить им со стратегией», — сказал он, добавив, что у ВТБ с «Яндексом» был позитивный опыт взаимодействия, в частности при создании совместного сервиса для инвестиций.

Напомним, в конце сентября «Яндекс» и «Тинькофф» объявили, что ведут переговоры о продаже банка IT-компании. Однако в середине октября стороны сообщили об отказе от сделки.