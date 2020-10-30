Банк ВТБ никогда не обсуждал покупку Тинькофф Банка и не проявлял интереса к ней, сообщил журналистам на форуме «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин.

«Ко мне Тиньков (основатель и акционер банка «Тинькофф» Олег Тиньков. — Прим. Банки.ру) не обращался. Год или полтора на среднем уровне мои коллеги докладывали, что «Тинькофф» продается. Я никогда интереса к этому не проявлял, мы никогда эту тему не разрабатывали», — сказал Костин.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев добавил, что в последнее время Олег Тиньков с предложениями о продаже своего банка не обращался.



Напомним, в конце сентября «Яндекс» и «Тинькофф» объявили, что ведут переговоры о продаже банка IT-компании. Однако в середине октября стороны сообщили об отказе от сделки .