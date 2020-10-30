Компания Cloudera является разработчиком дистрибутивов Apache Hadoop и ряда программных продуктов экосистемы Hadoop, широко известна на рынке технологий больших данных.

«Cloudera является крупнейшей экосистемой по машинному обучению и аналитике, постоянно улучшает продуктовую линейку, реагируя на требования рынка технологий. Уже давно у наших заказчиков пользуются спросом технологии Big Data, и это проекты разного уровня сложности. Став партнером Cloudera, компания «Синимекс» расширит свои возможности и пополнит портфель решений с открытым исходным кодом в сфере аналитики данных», - комментирует Вячеслав Фокин, Директор по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

Уникальная технология работы с большими данными от Cloudera используется в различных отраслях, таких как финансовый сектор, производство, страхование, ритейл. В данных сферах компания «Синимекс» имеет обширный опыт реализации проектов по машинному обучению от оценки данных и бизнес-процессов до разработки, масштабирования и их поддержки.