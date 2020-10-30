Всего, по состоянию на 1 октября 2020 года, в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Банка зарегистрировались порядка 190 000 пользователей (рост с 1 января – 10%), из них около 43 000 являются активными.

Чаще всего взаимодействие с кредитной организацией осуществляется через мобильные приложения «Кубань Кредит Онлайн». Так, версия для Android установлена у 24,8 тысяч клиентов (увеличение с начала года на 33%), для iOS – у 8,4 тысяч (+28%). Кроме того, свыше 9,7 тысяч человек пользуются сервисом через веб-браузеры (+21%).

Наибольший интерес представляет оплата различных платежей. В настоящее время в среднем совершается около 1 000 операций в день. Рост спроса за три квартала текущего года составил почти 30%. Далее следуют переводы средств между своими счетами (650 операций в день, +20% с начала года) и денежные переводы другим лицам (290 операций ежедневно, +24%).

Ряд дистанционных услуг продемонстрировали кратное увеличение спроса со стороны клиентов. В частности, количество операций по закрытию банковских продуктов онлайн выросло в четыре раза, открытие счетов – в 12 раз, а совершение переводов через Систему быстрых платежей Банка России – более чем в 200 раз.