Кризисная реакция в мире на пандемию оказалась хуже нее самой, полагает известный международный инвестор Джим Роджерс.

«Я видел много кризисов в свои дни. Наверное, это самый худший кризис, который я видел в своей жизни, потому что все обрушилось. И политики, и СМИ отреагировали чрезмерно эмоционально на ситуацию. Все начали закрываться. Раньше у нас пандемии случались, но McDonald's никто не закрывал, не прекращались полеты. К сожалению, я думаю, мы очень скоро поймем, что реакция стала хуже самой пандемии», — сказал Роджерс в рамках форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Он отметил, что правительства и центробанки запустили печатный станок, и он работал постоянно. «В настоящий момент это совсем неплохо, сейчас, конечно, всем нравится тратить средства, но в долгосрочной перспективе, я уверен, будут проблемы», — указал Роджерс.

Это объясняется тем, что многие страны превращаются в должников, считает инвестор. «Через три-четыре года люди будут просыпаться и думать: «Постойте, откуда взялся такой долг, кто будет его платить?» Посмотрите на Японию, что там происходит. Невероятно, то же самое в США: долг растет невероятными темпами. Мы наблюдаем ситуацию, аналогов которой я не вижу. Да, были кризисы в 90-е, до 90-х были кризисы, но никогда столько денег не тратили, никогда столько денег не занимали. В долгосрочной перспективе это создаст нам очень серьезные проблемы», — добавил Роджерс.

В этом контексте определение пузыря справедливо для американского рынка облигаций, японского, европейского, считает инвестор. «Если мы говорим о 2021 годе, то акции всегда достаточно интересный актив, но я бы не покупал акции США, так как и там пузырь. Я бы сказал, что серебро очень интересный актив. Товарные активы демонстрируют очень интересные показатели, например сахар, … присмотритесь», — посоветовал Роджерс, рассуждая об инвестиционных идеях.