Глава ВТБ Андрей Костин будет вести с ЦБ дискуссию по поводу перехода части банковского бизнеса регулятору в случае внедрения цифрового рубля. Об этом банкир заявил в интервью телеканалу РБК ТВ, подчеркнув, что никогда не выступал простив цифрового рубля в качестве централизованной государственной валюты.

«Другое дело, аспекты связанные с тем, что часть бизнеса может переходить от банков к Центральному банку, что, конечно, требует дальнейшей проработки, каким образом банки коммерческие будут встраиваться в этот вопрос, каким образом они могут бизнес сохранять…Потому что этот бизнес — уж точно не занятие Центрального банка», — сказал Андрей Костин.

Он добавил, что эти вопросы будут предметом дискуссии ВТБ с регулятором.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала , что внедрение цифрового рубля может удешевить некоторые банковские операции и повлиять на бизнес-модели банков.