Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что правительство обратит внимание на рост стоимости жилья на фоне дешевеющей ипотеки и его можно будет остановить.

«Конечно, тут перегрев тоже плох, потому что стоимость жилья, конечно, не должна расти. Я думаю, сейчас и правительство обратит на это внимание девероперов. Я думаю, что рост цен сейчас будет примерно остановлен и предложение тоже подрастет», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом Костин обратил внимание на то, что жилье на первичном рынке очень долгое время в цене не росло, а на вторичном рынке — падало.



Напомним, с апреля в России действует программа субсидирования ипотечной ставки на покупку жилья в новостройке под 6,5%. Первоначально программа была рассчитана до конца октября, но позже правительство продлило ее действие до 1 июля 2021 года. Льготы и снижение ключевой ставки привели к рекордным выдачам ипотеки и ускоренному росту цен на недвижимость.