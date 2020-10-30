Положительное влияние на рейтинг оказывает умеренно высокая вероятность поддержки кредитной организации со стороны ключевого акционера.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка на уровне «ruBB», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
«Рейтинг банка обусловлен ограниченными оценками рыночных позиций, удовлетворительной достаточностью капитала и рентабельностью деятельности, а также низким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на рейтинг оказывает умеренно высокая вероятность поддержки кредитной организации со стороны ключевого акционера», — поясняют аналитики, напоминая, что крупнейшим акционером банка является Министерство имущественных и земельных отношений Якутии.
Как отмечается в релизе «Эксперт РА», ограниченная оценка рыночных позиций банка обусловлена его невысокими позициями в банковской системе РФ и сильными позициями в домашнем регионе. Умеренная локальная значимость банка сочетается с рисками бизнес-модели, связанными с высокой географической концентрацией его клиентской базы (на 1 августа 2020 года около 95% бизнеса банка сосредоточено в Якутии), что может негативно повлиять на финансовый результат в случае ухудшения конъюнктуры рынка в регионе. Диверсификация бизнеса как по активам, так и по источникам доходов оценивается как адекватная при сохранении повышенной концентрации кредитного риска на связанных сторонах. К рискам бизнес-модели агентство относит высокую концентрацию кредитного портфеля банка на отрасли строительства и операциях с недвижимостью, а также риски, связанные с финансированием юрлиц, в том числе на инвестиционные цели, за счет депозитов физлиц.
Позиция банка по капиталу по-прежнему оценивается как чувствительная: на 1 октября этого года буфер по нормативу базового капитала составляет 7,6% от базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. При этом отмечается опережающая динамика роста капитала банка над ростом базы активов и внебалансовых обязательств под риском (плюс 11% против минус 6%), что привело к увеличению буфера за последние 12 месяцев (на 1 октября 2019 года составлял 5,7%). Агентство отмечает, что докапитализация банка в период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го в большей степени обусловлена привлечением бессрочных субординированных займов от аффилированных структур (598 млн рублей) и роспуском резервов, чем капитализацией его прибыли.
Как и годом ранее, для бизнеса банка характерна повышенная волатильность финансового результата, вместе с тем показатели рентабельности бизнеса оцениваются как удовлетворительные; эффективность бизнеса находится на приемлемом уровне.
Аналитики указывают на низкое качество активов банка в сочетании с высокими темпами роста портфеля банковских гарантий.
В числе прочего агентство отмечает улучшение оценки за ликвидность с «приемлемой» до «адекватной» в связи с повышением запаса балансовой ликвидности банка на фоне по-прежнему ограниченных источников привлечения дополнительной ликвидности.
Нет комментариев