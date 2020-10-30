За месяц количество открытых счетов эскроу и сумма средств на них составили 215,8 тыс. и 730,5 млрд рублей соответственно.
Проектное финансирование долевого жилищного строительства в сентябре продолжило расти, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, отмечает Банк России.
За месяц количество открытых счетов эскроу и сумма средств на них увеличились на 20% и составили 215,8 тыс. и 730,5 млрд рублей соответственно, указано в сообщении регулятора.
Общий лимит кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, превысил 1,9 трлн рублей.
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