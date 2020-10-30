Проектное финансирование долевого жилищного строительства в сентябре продолжило расти, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, отмечает Банк России.

За месяц количество открытых счетов эскроу и сумма средств на них увеличились на 20% и составили 215,8 тыс. и 730,5 млрд рублей соответственно, указано в сообщении регулятора.



Общий лимит кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, превысил 1,9 трлн рублей.