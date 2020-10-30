Банк ЗЕНИТ обновляет условия по «Зарплатной карте привилегий».
Держатели основных карт с 1 ноября 2020 года могут переводить без комиссии через СБП до 350 тыс. рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. Также банк отменяет комиссию за снятие наличных в банкоматах и терминалах в банках по всему миру.
По условиям тарифа, обслуживание карты бесплатное. Клиенты получают кешбэк до 5% за покупки, до 6% годовых на остаток средств по счету и выгодные условия на приобретении товаров и услуг в онлайн-магазинах через сервис Cashbackforce.
Для получения дополнительного кешбэка необходимо авторизоваться или зарегистрироваться с помощью e-mail/профиля в социальных сетях на странице Cashbackforce Банк ЗЕНИТ. Далее выбрать магазин из каталога и оплатить покупки картой Банка ЗЕНИТ. Размер возврата денежных средств зависит от условий, установленных каждым конкретным магазином. После завершения оплаты на бонусный счет начисляется кешбэк, который можно перевести на банковскую карту.
Нет комментариев