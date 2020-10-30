Держатели основных карт с 1 ноября 2020 года могут переводить без комиссии через СБП до 350 тыс. рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. Также банк отменяет комиссию за снятие наличных в банкоматах и терминалах в банках по всему миру.

По условиям тарифа, обслуживание карты бесплатное. Клиенты получают кешбэк до 5% за покупки, до 6% годовых на остаток средств по счету и выгодные условия на приобретении товаров и услуг в онлайн-магазинах через сервис Cashbackforce.

Для получения дополнительного кешбэка необходимо авторизоваться или зарегистрироваться с помощью e-mail/профиля в социальных сетях на странице Cashbackforce Банк ЗЕНИТ. Далее выбрать магазин из каталога и оплатить покупки картой Банка ЗЕНИТ. Размер возврата денежных средств зависит от условий, установленных каждым конкретным магазином. После завершения оплаты на бонусный счет начисляется кешбэк, который можно перевести на банковскую карту.