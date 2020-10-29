Если автовладелец не успел оформить диагностическую карту, с 1 ноября ему могут быть предъявлены регрессные требования, пишут «Известия» . Начиная с 1 марта и до окончания карантинных мер автовладельцы могли купить ОСАГО без диагностической карты. Согласно оперативно внесенным поправкам в законодательство, техосмотр можно было пройти позже — в течение одного месяца после снятия ограничительных мер и не позднее 31 октября.

Согласно исследованию страховой компании «АльфаСтрахование», лишь 10% автовладельцев, оформивших ОСАГО без прохождения осмотра, направили своему страхователю данные диагностической карты. У «Согласия» данные более оптимистичны — 72% водителей уже предоставили диагностическую карту, сообщили в страховой компании. Председатель правления Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов рассказал, что наблюдается сезонное увеличение посетителей на 20%.

Отсутствие техосмотра может привести к серьезным последствиям, предупреждают юристы. Если по договору ОСАГО, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, произошел страховой случай, то к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право регрессного требования потерпевшего к лицу, причинившему вред. То есть виновник ДТП должен будет выплатить страховую сумму в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.

Если авто не прошло ТО, а полис действует, страховая компания вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там пока не знают, какой будет судебная практика со страхователями с полисами ОСАГО без диагностических карт.

По словам экспертов, полис не прекращает свое действие. Если в период до прохождения ТО не случилось страхового события, автовладельцу просто везет. Если же произойдет и он будет виновным, то страховая вправе возложить на автовладельца возмещение убытка. Таким образом, если страхового случая не было, карту можно сделать и в ноябре. В этом случае полис продолжит действовать и автовладельцу регресс не грозит.