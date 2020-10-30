АКРА присвоило Нефтепромбанку кредитный рейтинг на уровне «B-(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Нефтепромбанк» обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, слабой позицией по капиталу, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

По мнению аналитиков, консервативная оценка качества стратегии банка связана со слабыми результатами его операционной деятельности в предыдущие годы, а также с высокой концентрацией портфеля ссудных требований и значительным объемом кредитов, фактически предоставленных для финансирования проектов в сфере недвижимости и строительства. Данные факторы также учитываются при оценке качества корпоративного управления.

Эксперты отмечает приемлемое качество активов банка при относительно высокой концентрации на отдельных заемщиках. Доля кредитов NPL90+ в портфеле банка на 30 июня 2020-го составляла 4,2%, общий объем проблемных и потенциально проблемных кредитов — 9,4%.



По оценке АКРА, объем кредитов, предоставленных для финансирования операций в сфере строительства и недвижимости, которые относятся агентством к высокорискованным отраслям, составляет около 200% основного капитала.

