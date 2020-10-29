📰 Повышенная волатильность на фондовых рынках сохранится в ближайшей перспективе, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Триггерами станут выборы президента в США, а также новый локдаун. Пандемия коронавируса продолжает влиять на настроения инвесторов и сеять панику на мировых фондовых площадках. Падение рынков пока не сильное, но оно может существенно углубиться, допускают специалисты. При этом все возможные риски для России в значительной мере уже заложены в текущие котировки и курс рубля. Поэтому если не произойдет экстраординарных внешних событий, то отечественному рынку вряд ли угрожает серьезное падение, полагают аналитики.

📰 Из-за распространения дистанционного режима работы в основных деловых районах Москвы освободится более 250 тыс. кв. м офисов, пишет РБК . Такой прогноз содержится в совместном исследовании компании PwC и Habidatum. К июню 2021 года объем офисных площадей по текущим арендным договорам в основных деловых кластерах Москвы сократится на 14—18%. Освобождение площадей не будет означать, что они останутся пустыми: скорее всего, в перспективе четырех — семи месяцев площади будут заполнены новыми арендаторами, отмечают авторы исследования.

📰 «Сбер» может заплатить за 45-процентную долю в Rambler около 10 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на источника в отрасли. За долю Александра Мамута в кинотеатре «Художественный», по оценке старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, «Сбер» заплатит еще не менее 5 млрд рублей. На котировки «Сбера» новость о покупке 45% Rambler Group не повлияет, уверены аналитики. Выкуп оставшейся части был вопросом времени, считают они. Кинотеатр может стать «вишенкой на онлайн-киноторте «Сбера», отметили эксперты и не исключили, что «Художественный» прекратит свое существование как бренд.

📰 В ближайший месяц слабость рубля сохранится, российская валюта будет колебаться в диапазоне 77—82 к доллару и 90—95 к евро, пишет «Российская газета» , ссылаясь на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. По его словам, к концу ноября рубль может оказаться вблизи 79 к доллару и 93 к евро. В I—II кварталах 2021 года можно ожидать укрепления курса рубля до 73—76 к доллару и 86—89 к евро благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному появлению эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.

📰 Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах, пишут «Известия» . По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет, с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «интеллектуальными». В ближайшие 16 лет на это потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. Чтобы снизить затраты, бизнес предложил следовать такому принципу: если менять приборы в доме, то либо все на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования. Предложения по изменению законодательства Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму 27 октября.