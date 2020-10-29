Вышел из печати новый номер газеты « Вестник ПрограмБанка ». Его основу составляют два лонгрида, посвященные актуальным темам: взысканию и отчетности.

В материале « Взыскание в период кризиса » постоянный партнер компании Президент НКО «Общество защиты прав кредиторов и взыскателей» Александр Матвеев рассматривает болезненный вопрос, как организовать взыскание в сложных условиях 2020 года. Лонгрид содержит рекомендации эксперта для всех этапов сбора просроченной задолженности.



Среди тем, которые анализирует эксперт:

Стратегия «от денег»: общая логика взыскания в новой реальности.

«Синица в руках» или «журавль в небе» — главный выбор при работе с должником.

Нормативная и добровольная реструктуризации, медиативное соглашение — как организовать бизнес-процесс, в условиях перегрузки судебной системы.

Лонгрид « Два варианта и два подхода к проверке XBRL-отчетности » посвящен решению проблемы, как снизить количество предписаний Банка России, получаемых по итогам предоставляемой XBRL-отчетности.



Дело в том, что Банк России формирует свои предписания по итогам выявленных противоречий в отчетности, которую он получил от компании. При проверке Центробанк выявляет нестыковки показателей как внутри одной формы, и так между разными формами.



Поэтому авторы статьи предлагают различные проверки (пользовательские и контрольные соотношения), с помощью которых компания сможет увидеть эти противоречия самостоятельно, до передачи регуляторных форм в Банк России. В материале рассматриваются разные примеры контрольных соотношений. Это и проверки, разработанные компанией «ПрограмБанк» и уже реализованные в решении «ПрограмБанк.XBRL», и дополнительные предложения экспертов, зависящие от методологии конкретной компании.



Возвращаясь к теме кризиса, банковский мир уже преодолел такое количество разнообразных кризисов, каждый из которых сделал нас только сильнее. Этим кризисам, новым подъемам, технологическим новациям и реальности вокруг будет посвящен цикл статей об истории банковского сообщества. Первая из статей, «Время больших ожиданий», венчает номер газеты « Вестник ПрограмБанка ».

Справочная информация



ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации. Компания работает на этом рынке более 30 лет. Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.