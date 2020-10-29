Сервис по поиску работы SuperJob изучил в октябре предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию кассира-операциониста в банковской сфере. Как свидетельствуют данные исследования , лучшие зарплаты предлагаются в двух столицах, а также во Владивостоке, Хабаровске и Сочи.

«Максимальная зарплата для опытных кассиров-операционистов составляет в Москве 80 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 65 тыс. рублей, во Владивостоке, Хабаровске и Сочи — 60 тыс. рублей», — отмечается в материале SuperJob.

Согласно данным портала, среднерыночная зарплата у такого специалиста в Москве равна 47 тыс. рублей, в Петербурге — 40 тыс., в трех других вышеуказанных городах — 35 тыс. Всего в рейтинге 30 городов.

Наиболее востребованы в банковской сфере кассиры-операционисты, имеющие валютный сертификат и знающие специализированное банковское программное обеспечение, указывают в SuperJob. Конкурентным преимуществом может стать знание английского языка на разговорном или свободном уровне.



Средний возраст соискателя — 37 лет, 97% из них женщины. Высшее образование имеют 43% соискателей. Средний срок их работы на последнем месте — 3,6 года, при этом 69% на момент размещения резюме не имели работы. Также сообщается, что 12% кандидатов готовы к переезду.