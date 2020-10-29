Регуляторы единогласно поддержали идею создания площадки по реализации невостребованного залогового имущества в ломбардах, пишет «Коммерсант» . В Совете Федерации прошел круглый стол с участием Минфина, ЦБ, Федеральной пробирной палаты, где это обсуждалось. Были представлены данные опроса, проведенного среди Национального объединения ломбардов, которые показали «практически единогласную позицию участников рынка об отсутствии проблематики реализации невостребованных вещей, а также нецелесообразности создания единой площадки реализации залогов». Создание такой площадки может привести к снижению первоначальной суммы оценки предмета залога, падению доходной части ломбардного бизнеса и усилению регуляторного давления, считают участники рынка.

По данным ЦБ, по итогам первого полугодия только 27 ломбардов реализовывали невостребованные вещи, под которые были выданы займы больше чем на 300 тыс. рублей. С созданием публичной площадки ситуация может измениться вплоть до продажи всех невостребованных залогов на ней, считают представители профильных ведомств. Минфин также поддерживает разработку платформ, создающих прозрачные условия для сбыта заложенных вещей. Создание пилотной площадки предусмотрено в 2023 году.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, для потребителя гораздо выгоднее будет купить ювелирное изделие с витрины в ломбарде, чем участвовать в аукционе на единой платформе. Создание единой площадки, обеспечение ее операционной деятельности и регулирование потребуют миллионов бюджетных средств. При соотношении малого количества нарушений со стоимостью создание таких площадок в нынешних условиях выглядит расточительством, считает она.