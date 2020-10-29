Несколько новых выпусков «зеленых» облигаций ожидается в России, сообщил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Алексей Коночкин на брифинге в рамках форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Зеленые» облигации – это новый тренд во всем мире. Этот сегмент бурным образом развивается, у нас эта история тоже будет развиваться. Сейчас видим, что многие хотят на свой проспект эмиссии поставить «зеленый» значок. Сейчас это в чем-то правила хорошего тона, пока что значительного влияния на стоимость заимствований в России это не оказывает, но мы на верном пути», — сказал он.

«Мы когда-нибудь дойдем до того момента, когда размещать «зеленые» облигации будет более эффективно, чем обычные. Несколько новых выпусков зеленых бондов ожидается в России. Эмитенты спрашивают, что нужно сделать, чтобы в проспекте стоял значок «зеленый». С технической точки зрения это не очень сложно сделать. Я думаю, что постепенно все будут стараться переходить на выпуск подобных бондов», — добавил он.

Объем обращающихся на Московской бирже «зеленых» облигаций составляет 11,5 млрд рублей, говорил в августе управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти этой торговой площадки Владимир Гусаков.