В январе следующего года в Москве и Подмосковье заработает единая билетная система. Об этом объявили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, которые в четверг открыли после масштабной реконструкции новое здание автовокзала «Центральный» на Щелковском шоссе и подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона.

Речь идет об организации новых маршрутов, развитии и интеграции билетной системы, внедрении единых стандартов транспортной безопасности, указано на сайте правительства Москвы .

Одно из ключевых направлений сотрудничества — развитие Московских центральных диаметров, которые являются, по сути, наземным метро и связывают столицу с областью, отмечается в сообщении.

«Мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования и в настоящее время создаем уникальный проект — единую билетную систему, которая заработает в январе», — указал мэр Москвы.



«Благодаря нашей совместной стратегии с Москвой с января будет действовать единая транспортная карта на железнодорожном сообщении, в автобусах — везде. Более того, она будет работать в других регионах», — уточнил Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении правительства Московской области .