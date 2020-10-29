Компания Markswebb представила исследование Business Banking Fees Monitoring 2020: эксперты изучили ценовые предложения и услуги 17 крупнейших банков РФ, чтобы найти самые выгодные условия для предпринимателей.

По итогам исследования составлены три рейтинга: по тарифам для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, для торговых точек и для B2B-компаний.

Бесплатное обслуживание в первый год предлагают предпринимателям сразу четыре банка: ВТБ с тарифом «На старте», «Уралсиб» с тарифом «Начни с нуля!», Московский Кредитный Банк в тарифе «Легкий» и «Точка» с тарифом «Ноль». Это лучшие ценовые предложения на рынке, но авторы напоминают о ряде условий: так, тариф «Точки» «Ноль» можно подключить только для одного счета ИП с исходящим оборотом не более 250 тыс. рублей в месяц, а срок действия тарифа ВТБ «На старте» и тарифа «Уралсиба» «Начни с нуля!» — всего 12 месяцев.

«Только тариф МКБ «Легкий» не имеет никаких ограничений по использованию. Это яркий новичок рейтинга: в пакет входит пять бесплатных межбанковских платежей в месяц — остальные будут стоить по 99 рублей; перевести на свой счет физического лица ИП сможет бесплатно до 100 тыс. рублей, а при обороте до 300 тыс. рублей комиссия составит 1%. За безналичные поступления на счет комиссия взиматься не будет», — говорится в исследовании.

По его данным, среди тарифов с платным обслуживанием привлекательные цены предлагают «Открытие» в тарифе «Первый шаг» и Промсвязьбанк с пакетом «Бизнес Старт». В этих тарифах одинаковые условия: стоимость обслуживания за год составит 1,2 тыс. рублей. В пакеты ежемесячно входит три бесплатных перевода юрлицам в сторонний банк (после стоимость платежки составит 100 рублей), также при зачислении безналичных на счет в объеме свыше 300 тыс. рублей будет взиматься комиссия в размере 1%.

Самым дорогим тарифом для начинающих предпринимателей оказался «Бизнес Оптимальный» от ЮниКредит Банка. Ежемесячная плата за обслуживание счета составит 2 тыс. рублей, а общая стоимость обслуживания с учетом комиссий и платежей — 25,2 тыс. рублей за год.

Самую выгодную цену для компании с эквайрингом предлагает банк «Сфера» с тарифом «М». Банк поднялся сразу на девять позиций в рейтинге благодаря тому, что терминал предоставляется бесплатно, а комиссия составляет всего 1,9%. Кроме комиссии за эквайринг торговая точка будет платить только за ведение расчетного счета и межбанковские платежи — это, по оценке Markswebb, очень выгодное предложение, за счет чего отрыв от следующего места в рейтинге составляет почти 11 тыс. рублей за год.

Отдельно авторы исследования выделяют ряд привлекательных предложений по торговому эквайрингу для продуктового магазина с оборотом до 300 тыс. рублей. МКБ предлагает самый выгодный эквайринг: ставку 1,59% для супермаркета и бесплатный терминал. Совкомбанк делает пакетное предложение за 1 790 рублей в месяц при обороте 100 тыс. рублей на тарифе «Мастер». Пакетное предложение Промсвязьбанка эксперты также оценивают как неплохое: 300 тыс. рублей оборота по эквайрингу за 5 370 рублей в месяц.

СберБанк , «Уралсиб» и Райффайзенбанк стали самыми дорогими банками для торговой точки. «Сбер» оказался дороже других игроков в первую очередь по внесению и снятию наличных — его комиссии в два раза выше средних по рынку. Пакет «Уралсиба» «Кассовый» позволяет экономить на наличных, но сам тариф дорогой, а экономия не такая большая в сравнении с другими банками, плюс ситуацию усугубляет дорогой эквайринг, рассуждают составители рейтингов. «Райффайзен» предлагает самый дорогой эквайринг среди всех участников рейтинга (2,29%), высокую арендную плату за терминал (1 651 рубль), а также высокие комиссии по работе с наличными.

Лучшую цену для B2B-компании предлагает «Точка» в тарифе «Начало». Предложение почти в два раза выгоднее ближайшего конкурента за счет низкой стоимости обслуживания счета и бесплатных платежей.

Выгодные предложения для B2B-компании также делают Модульбанк и Совкомбанк. Тариф Модульбанка «Оптимальный» привлекателен прежде всего невысокой стоимостью пакета в 690 рублей и фиксированной стоимостью платежки — 19 рублей. А Совкомбанк в тарифе «Мастер» предлагает пакет «30 платежей», который позволяет клиентам дополнительно сэкономить на платежках.



Самыми дорогими банками для B2B-компании стали Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк. В тарифе «Бизнес Драйв» от ПСБ самая высокая стоимость пакета услуг — 3,5 тыс. рублей в месяц (плюс 199 рублей за СМС-информирование). Из всех пакетов банка именно «Бизнес Драйв» лучше подходит для B2B-компании, так как в нем больше всего бесплатных платежек (50 штук) и они самые дешевые (30 рублей). «ЮниКредит» в тарифе «Бизнес Оптимальный» предлагает одну из самых высоких плат за ведение счета (2 тыс. рублей в месяц), в пакете нет бесплатных платежей, и цена всех межбанковских переводов — 25 рублей.

