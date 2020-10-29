Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, предложившего снизить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва Кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Законопроектом предлагается предусмотреть снижение общеустановленного возраста выхода на страховую пенсию по старости мужчинам и женщинам, а также предоставить «компенсации недополученных пенсионных выплат гражданам, которым пенсия не была назначена или была назначена позже вследствие принятия федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

В комиссии Кабмина указывают, что в пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании к документу нет необходимых расчетов и аргументации таких изменений. Кроме того, несмотря на необходимость дополнительных бюджетных расходов на реализацию инициативы, документ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, говорится в проекте отзыва.

Как пояснил Рашкин в четверг, идея законопроекта состояла в том, чтобы «вернуться к советской системе по возрасту выхода на пенсию, это 55 лет женщинам, 60 — мужчинам».

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию, к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен переходный период продолжительностью десять лет.