Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР) о возможности индексации страховых пенсий чаще одного раза в год. Об этом говорится в проекте заключения Кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как пояснил Нилов, инициатива предоставляет юридическую возможность для повторной индексации страховых пенсий, фиксированных выплат к ним, а также социальных пенсий в соответствии с обновленной редакцией конституции. В статье 75 основного закона говорится, что в РФ осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

«У нас законодательство подразумевает возможность индексировать страховые пенсии только один раз в год — 1 января. Социальные пенсии только один раз в год — 1 апреля. Получается, что у нас пенсионное законодательство не соответствует норме конституции. И в том случае, если будет принято решение проиндексировать второй раз, то по закону это сделать невозможно», — сказал Нилов. По его словам, документ будет внесен в Госдуму, несмотря на позицию Кабмина.

Правительственная комиссия в своем отзыве, в частности, ссылается на нарушение норм Бюджетного кодекса. «Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ. Вместе с тем в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств», — указывается в проекте заключения.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в Кабмине.