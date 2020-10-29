Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в пятницу в нижнюю палату парламента проект федерального закона, который предусматривает изменение принципа отбора кредитных организаций для целей инвестирования и размещения денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации банков России, председателем совета которой является Аксаков.

Комментируя положения законопроекта, депутат отметил, что в настоящее время в законодательстве объем требований, выполнение которых призвано свидетельствовать о финансовой надежности банка, довольно широкий. Это требования к размеру капитала кредитных организаций, к участию в системе страхования вкладов, к отсутствию действующих предписаний со стороны регулятора, к выполнению экономических нормативов, к нахождению под прямым или косвенным контролем правительства РФ или Банка России и другие.

Кроме того, есть требования общего характера, не связанные с подтверждением финансовой надежности кредитной организации, например наличие лицензии на осуществление банковских операций, существование на рынке не менее определенного времени, участие в определенного вида бизнес-проектах.

По мнению Аксакова, обилие разнообразных критериев на деле препятствует доступу банков к соответствующим ресурсам. Установление завышенных требований к банкам приводит к искусственному ограничению конкуренции.

«Мы предлагаем установить единое требование к кредитным организациям, участвующим в отборе на право использования публичных ресурсов», — заявил Аксаков.

По его словам, интегральным показателем финансовой надежности банка должен стать кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале, поскольку он уже включает все те показатели, которые в разной форме использует действующее законодательство для оценки финансового положения кредитной организации и ее способности отвечать по своим обязательствам.

Проектируемой нормой предлагается наделить правительство, Банк России, Министерство финансов правом устанавливать уровень рейтинга кредитной организации для ее доступа к соответствующим ресурсам.

Согласно законопроекту, на основе кредитного рейтинга предлагается допускать банки к работе со средствами государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также к работе со счетами эскроу и осуществлению отдельных видов деятельности, в которых предусматриваются процедуры отбора банков.

«Мы рассчитываем на то, что расширится число участников разных государственных программ, а это приведет к конкуренции за участие в таких программах. Соответственно, они будут реализовываться эффективнее, и снизится их стоимость. Кроме того, когда размер капитала не будет определяющим критерием, повысится конкурентоспособность региональных банков, что, в свою очередь, будет способствовать развитию российских регионов», — отметил Аксаков.



Законопроект был подготовлен членами комитета Госдумы по финансовому рынку под руководством Анатолия Аксакова при активном участии экспертов ассоциации «Россия», указано в релизе.