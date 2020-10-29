Группа СберБанка сократила штат по сравнению с началом года, но увеличила отдельно за III квартал, свидетельствуют данные ее отчетности по МСФО.

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2020 года составила 278 229 человек (31 декабря 2019 года: 281 338 человек)», — отмечается в финансовом документе.

Таким образом, с начала года численность сотрудников «Сбера» уменьшилась на 3 109 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 июня 2020 года штат группы составлял 276 598 человек, то есть за последний отчетный квартал он вырос на 1 631 штатную единицу.



Напомним, за 2019 год группа Сбербанка сократила штат примерно на 12,4 тыс. человек.