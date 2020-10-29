S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента банка «Русский Стандарт» на уровне «B-/B». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«На наш взгляд, влияние пандемии COVID-19 на финансовые показатели и качество активов АО «Банк «Русский Стандарт» до сих пор было довольно ограниченным и динамика объема проблемных кредитов и потерь по кредитам в целом соответствовала динамике аналогичных показателей других российских банков, занимающихся потребительским кредитованием. Мы ожидаем, что объем проблемных кредитов (кредитов с характеристиками, соответствующими стадии 3 по определениям МСФО 9) увеличится с 6,7% совокупных кредитов в конце 2019 года примерно до 10—12% к концу 2020 года, что, однако, соответствует нашему прогнозу в отношении показателей других розничных российских банков», — сказано в сообщении.

Доля реструктурированных кредитов банка достигла пикового уровня — около 5 млрд рублей (5,5% совокупного розничного портфеля) по состоянию на середину июня 2020-го, при этом большая часть таких кредитов была реструктурирована в рамках инициированной банком программы.

Ресурсная база банка «Русский Стандарт» по-прежнему будет представлена главным образом стабильным объемом депозитов клиентов: их доля в ближайшие два года будет составлять 70—80%. Банк характеризуется взвешенным подходом к управлению ликвидностью и ее значительными запасами: по состоянию на середину 2020-го широкие ликвидные активы покрывали депозиты клиентов примерно на 62%.

Аналитики полагают, что показатели прибыльности банка будут находиться под давлением в 2020 году в связи с высокими потребностями в формировании резервов и увеличением стоимости риска до 7% (с 4,5% в прошлом году). Тем не менее в S&P ожидают, что показатели прибыльности банка постепенно восстановятся до 10—12% в 2021—2022 годах благодаря росту объемов бизнеса, снижению потерь по кредитам и относительно стабильному показателю чистой процентной маржи.